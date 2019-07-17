Develi'de ot yangını büyümeden söndürüldü
3 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:43 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Bahçelievler
mahallesinde bulunan elektrik trafosunun şase yapması sonucunda düşen kıvılcımların ot yangınına neden olduğu öğrenildi. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye
Develi Bölge Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - KAYSERİ
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