Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Zamantı Irmağı yakınlarında meydana gelen kazada E.Y.'nin sürücüsü olduğu 46 AR 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ardından yaralanan sürücü E.Y. ile birlikte 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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