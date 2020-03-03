Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor - Son Dakika

Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor

6 saat önce

Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor, System.String[]

Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.


Merkez mahallelerde bulunan parklardaki büfelerin duvarları ve park duvarları grafiti ile süslenmesi mahalle sakinlerinin ve çocukların büyük beğenisini topladı. Çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin yer aldığı grafiti çalışması program dahilinde Develi'nin bütün parklarında yapılacak. - KAYSERİ

Develi Belediyesi, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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