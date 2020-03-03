Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor - Son Dakika

Develi'de parklar grafiti ile güzelleşiyor
6 saat önce
Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.
Merkez mahallelerde bulunan parklardaki büfelerin duvarları ve park duvarları grafiti ile süslenmesi mahalle sakinlerinin ve çocukların büyük beğenisini topladı. Çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin yer aldığı grafiti çalışması program dahilinde Develi'nin bütün parklarında yapılacak. - KAYSERİ
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