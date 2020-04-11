Develi'de polis ekipleri tedbirleri artırdı - Son Dakika

Develi'de polis ekipleri tedbirleri artırdı
6 saat önce
Develi ilçesinde, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının ardından denetimlerini artırdı.
Develi ilçesinde, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının ardından denetimlerini artırdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 ilden biri olan Kayseri'de, vatandaşlar yasağa uydu. Develi ilçesinde de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.
Öte yandan, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ilçenin farklı noktalarında denetimlerini artırarak, sokağa çıkan vatandaşları evlerine yolladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:18 Kaynak: İHA
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