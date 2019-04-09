Develi'de Polis Haftası Münasebetiyle Mevlid-i Şerif Okundu
1 saat önce
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası münasebetiyle Develi Çarşı Camiinde mevlid-i şerif okuttu.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası
münasebetiyle Develi Çarşı Camiinde mevlid-i şerif okuttu.
Develi Çarşı Camii'ndeki mevlid-i şerif programına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür
Özgündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Kurulduğu 10 Nisan
1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan; gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftasını kutluyorum. Bu vesileyle şehit polislerimize Allah'tan rahmet, görevi başındaki polislerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyorum" dedi.
Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
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