Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek - Son Dakika

Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.

Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.


Pazar esnafının yoğun isteği üzerine yapılan görüşmeler sonrası Develi Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada; "Salı ve Cumartesi yapılan sebze ve meyve pazarı devam edecek olup, satıcıların eldiven ve maske takması zorunludur. Alıcıların alacağı ürünü çıplak elle seçme yapmaması sağlığımız için çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

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