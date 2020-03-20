Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek - Son Dakika

Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek
6 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.
Pazar esnafının yoğun isteği üzerine yapılan görüşmeler sonrası Develi Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada; "Salı ve Cumartesi yapılan sebze ve meyve pazarı devam edecek olup, satıcıların eldiven ve maske takması zorunludur. Alıcıların alacağı ürünü çıplak elle seçme yapmaması sağlığımız için çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı