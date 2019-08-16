Son Dakika Haberleri: Develi'de serinleten yağmur
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Develi'de serinleten yağmur

37 dakika önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havalardan bunalan vatandaşları serinletti.

Develi'de serinleten yağmur, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, sıcak havalardan bunalan vatandaşları serinletti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Develi'de aniden bastıran sağanak, sıcaktan bunalan vatandaşları da serinletti. Meteoroloji 7. Blge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Develi'de yarında gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği öğrenildi. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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