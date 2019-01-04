Son Dakika Haberleri: Develi'de Şiddetli Rüzgar Çatı Yıktı

Develi'de Şiddetli Rüzgar Çatı Yıktı

55 dakika önce

Develi'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Develi'de Şiddetli Rüzgar Çatı Yıktı, System.String[]
Develi'de gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Develi'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli rüzgar hasara neden oldu. Şiddetli rüzgardan dolayı bir evin çatısı yıkılı, bir ağaç yola devrildi ve bir otobüs durağı yıkıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Sabah, Develi, Güncel
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