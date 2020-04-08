Develi'de şiddetli yağış etkili oldu - Son Dakika

Develi'de şiddetli yağış etkili oldu
6 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
Develi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da yağmurdan korunmak için bina diplerine sığındı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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