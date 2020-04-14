Develi'de sokağa çıkamayan çocuklar okulu özledi - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar ve yaşlılar, yasağa uyuyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakiler ve 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma yasağına, Develi ilçesinde uyuluyor. Sindelhöyük mahallesinde, çoğunlukla evlerinin balkonlarında zaman geçiren çocuklar, oyun oynuyor. 8 yaşındaki Yağmur Yurdakul, "Sokağa çıkma yasağı süresince evde vakit geçiriyorum, herkes de evde kalmalı. Çünkü biz korona virüs yüzünden okula gidemiyoruz, biz okula gitmek istiyoruz" derken, 6 yaşındaki Bekir Buğra Aşık da, "Korona virüs bitsin hemen okula gitmek istiyoruz" dedi.



75 yaşındaki Salih Kılıç da, "Kapı sınırımız oluyor, kapıdan dışarı çıkmıyoruz. Evde kalmak önemli. Sağlığımız için talimatlara uyup evde kalıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ