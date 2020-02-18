Develi'de Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Develi'de mahallelere yapılacak hizmetlerin görüşülmesi için, Şubat ayı muhtarlar toplantısı düzenlendi.



İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlar Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi'deki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek, muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri doğrultusunda Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi.



Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Cabbar, daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı. Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Mehmet Cabbar katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkür etti. - KAYSERİ