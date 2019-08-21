Develi'de Tarla Gününde Nohut Çeşitleri Tanıtıldı

Kayseri İl Tarım Müdürlüğü Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri kapsamında "Yeni nohut çeşitlerinin Kayseri'de Yaygınlaştırılması projesi"kapsamında Develi Bakırdağ mahallesinde tarla günü programı düzenlendi.



Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy,İlçe Tarım Müdürü Mehmet Parlak, Baklagil Uzmanı Doktor Dürdane Mart,Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım Daire Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Metin Karahan ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Develi Belediye Mehmet Cabbar, "Hayvancılığa dayalı bir ekonomisi olan ve yoğunlukla tarım ve hayvancılık yapılan bir ülke dolayısıyla da bizim ana damarımız tarım ve hayvancılık, öncelikle biraz önce söylediğim gibi böyle güzel bir projeye Develi'de imza attığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. ve bunun geliştirilerek diğer milli tohumlarımız dan da yani sadece nohut üzerinde değilde diğer bir çok ürünümüzde de bu yapının devam ettirilmesi noktasında Ülkemizin geleceği adına, ekonomimiz adına ve ilçemizin gelişimi adına da bizler burada varız ve sizler ile beraberiz demek istiyorum. Tabi ki bunun yanı sıra söylediğim gibi bizim İlçemiz tarım ve hayvancılığa dayalı özellikle bu yörelerimiz hep tarımla geçimlerini sağlayan çiftçilerimiz hemşehrilerimiz ile dolu işte bu nokta da bizlere sizlere çok işler düşüyor, çünkü; sizler bizlere yol gösterdiğiniz taktirde, sizler bizlere çiftçi kardeşlerimizin reportelerinin artması noktasında kazançlarının artması noktasında ve tüketiciye de daha organik daha besleyici bir şekilde ulaştırılması noktasında bize düşen ne varsa biz sizlerle bütün projelere imza atmaya, sizlere destek olmaya hem fikir bir şekilde yanınızda hazır ve nazır olarak bulunuyoruz. Belki konu ile alakalı değil ama kıymetli İl Müdürümüze burada ki çiftçilerimiz ile alakalı bir sıkıntıyı dile getirerek sözlerime son vermek istiyorum kıymetli müdürüm burada yoğun bir şekilde zamantı ırmağından çıkan suyla işlem yapan tarlasını sulayan bir sürü kardeşimiz var ama sanıyorum bu seneden sonra bu Devlet su işleri burada sulamaya izin vermeyecek bununla alakalı buralarda bir sondaj çalışması yaparak burada ki çiftçilerimizin şuana kadar yapmış oldukları üretimleri devam ettirmeleri, yada daha yüksek kalite de ürün alabilmeleri için bu sulama projelerinin bir an önce sondaj vurularak gerçekleştirilmesi lazım. Bu sıkıntı çözülmez ise Başkanım önümüzde ki sene şu gördüğümüz sulanan yerlerin hiçbiri sulanmayacak buda dolayısıyla özellikle bu yörede ki çiftçilerimize çok büyük bir darbe niteliğinde sıkıntı yaşatacak, bu konuyla alakalı bize düşen bir şeyde varsa elimizden geleni yaparız" dedi.



İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin ise, "Doğu Akdeniz tarımsal araştırmalar ensitüsü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz projede geçen yıl Akkışla'da başlamıştık. Akkışla'da yeni nohut çeşitlerinin Kayseri'de yaygınlaştırılması projesi adı altında başlamıştı. İlk adımımız Akkışla'daydı. Bugün de Develi'de ikinci adımımızı atıyoruz. Böylece ilçemize, şehrimize ve ülkemize değerli ısnahcılarımızın uzun yıllardır emek sarf ettikleri, çok büyük zaman harcadıkları, ince ince dokudukları ve en sonunda tescilini tamamladıktan sonra piyasaya arz edilecek olan bu çeşitlerin görücüye çıktığı gün aslında bugün. Bugün Türkiye'de yerli ve milli tohumların artık ülkemizdeki uzmanlarımız değerli meslektaşlarımız tarafından da ıslah edildiğini ve bunlara dünyanın bir çok yerine de satmaya başladığımızı belirttiğimiz ve bunu ispat ettiğimiz günlerden birisi. Ben emeği geçen başta ıslahcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. Asıl amacımız burada tarla gününde hem çeşitlerimizin tanıtılması, çeşitlerimizin tanıtılmasıyla beraber bu çeşitlerin burada ki adaptasyonu, verimi, piyasada ki kabul görme şekilleri, piyasada ki arz şekillerinin tamamını bir araya getirerek değerli üreticilerimize sunmuş olacağız. Tarla günlerinde ki asıl hedef üreticiyle ıslahcıyla biz tarım teşkilatında çalışanları bir araya getirmek ve bu arada da eksiklerimizi yapmamız gerekenleri tekrar ortaya çıkarmak. Sayın Başkanım az önceki sorunuza hemen cevap vereyim; tabi ki bu bölgede ki sulu arımın devam etmesi konusunda hepimizin elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizden emin olabilirsiniz, burada hem Büyükşehir'den gelen daire Başkanlarımız, hem siz hemde bizler Devlet Su İşleri ile tekrar görüşerek bu konuda otorite aslında Tarım Bakanlığının altındaki devlet su işleri dolayısıyla birlikte hareket edersek sanırım bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen program, Baklagil Uzmanı Doktor Dürdane Mart nohut çeşitleri hakkında bilgi vermesinin ardından nohut, pilav ve tatlı ikramında bulunulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ