Son Dakika Haberleri: Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

15 dakika önce

Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Develi'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi İbrahim Ağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 TY 244 plakalı otomobil ile 38 MA 0099 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:04 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Caddesi, Develi, 3. Sayfa
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