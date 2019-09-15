Develi'de Türk Sanat Müziği Gecesi

Develi Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Do Türk Sanat Müziği Topluluğunu Develililerle buluşturdu.



Birbirinden güzel sanat müziği eserlerinin solo ve koro eşliğinde söylendiği gecede koronun şefliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu solistlerinden, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Sadiye Erimli yaptı. Develililerin büyük beğenisini toplayan gecede böylesi etkinliklerle Develilileri buluşturulduğu için de Develi Kaymakamı Murat Duru ve dinleyiciler Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkürlerini iletti.



Koroyu yeniden Develi'de misafir etmek istediklerini belirten Cabbar Başkan "Değerli şefimiz Sadiye Erimli hanımefendi başta olmak üzere ses ve saz sanatçılarımıza ve programımıza icabet eden siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Koro adına koro şefi Sadiye Erimli'ye hediyeler takdim eden Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan son şarkıyı koroya katılarak beraber seslendirdi. - KAYSERİ