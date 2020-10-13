Develi'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Develi'de uyuşturucu operasyonu

13.10.2020 09:11
Develi'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 gram plaka esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 gram plaka esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığınca ilçede yabancı uyruklu H.M'nin ikametinde yapılan aramalarda; 15 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. H.M. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Develi'de uyuşturucu operasyonu

Develi İlçesi, Jandarma, Kayseri, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Develi'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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