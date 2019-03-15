Develi'de Voleybol Şenliği Başladı
59 dakika önce
Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Develi Okullar Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Develi
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Develi Okullar Arası Voleybol Turnuvası başladı.
Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 15 Temmuz Şehidi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda yaklaşık 40 gün sürecek turnuvalara kızlarda 21, erkeklerde ise 16 voleybol
takımından toplam 400 sporcu mücadele edecek. Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Develi'de spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortaklaşa düzenlenen turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederek, takımlara başarılar diledi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'dan 29 Ekim İçin Özel İsteğini Canlı Yayında Açıkladı!
Fırat Aydınus'un 1 Ay Ceza Alması Kariyerini Kurtardı
Sivasspor'un Bineceği Uçağa Yıldırım Düştü