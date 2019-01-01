Son Dakika Haberleri: Develi'de Yerli Üretime Katkı Projesi Başladı

Develi'de Yerli Üretime Katkı Projesi Başladı

1 saat önce

Develi Muammer Kocatürk İlkokulunda öğrencileri üretime alıştırmak için Yerli Üretime Katkı Projesi başlatıldı.

Develi'de Yerli Üretime Katkı Projesi Başladı, System.String[]
Develi Muammer Kocatürk İlkokulunda öğrencileri üretime alıştırmak için Yerli Üretime Katkı Projesi başlatıldı.

Muammer Kocatürk İlkokul Müdürü Ali Yapar, proje ile öğrencilere üretim bilincini kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yapar, "Öğrencilerimize üretim bilincini kazandırmak ve davranış haline getirmek amacını taşıdık. Öğrenciler ellerinde bulunan malzemelerle kışlık atkılarını örüyorlar. Bu projeyle öğrenciler bir memleketin ilerlemesinde yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu öğreniyorlar" dedi.

Muammer Kocatürk İlkokul Müdürü Ali Yapar,, "Öğrenciler, bu ürettikleri atkıları hem kendileri kullanıyor ve ihtiyacı olan arkadaşlarına vererek yardımlaşmayı da öğrenmiş oluyorlar" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Develi, Güncel
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