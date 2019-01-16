Son Dakika Haberleri: Develi de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Develi de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

2 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Develi de Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Develi ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini hissettirdi. Kar yağışının başlamasından itibaren Develi Belediyesi ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarına ağırlık verdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçede ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

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