Develi'de yurt ve okul inşaatları devam ediyor - Son Dakika

Develili hayırsever iş adamlarının Develi'deki eğitim hayatına kazandırmak için yaptırdıkları okul ve yurt inşaatlarındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'la birlikte inşaatı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Aşık Seyrani Mahallemizde hayırsever hemşerimiz Turan Aksu tarafından yaptırılan 100 kişi kapasiteli Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Yurdu, M. Asım Köksal Mahallesinde hayırsever hemşerimiz Arif Övüç tarafından yaptırılan 100 kişi kapasiteli Arif Övüç Anaokulu ve M. Akif Ersoy Mahallesinde merhum hayırsever hemşerimiz Süleyman Tıraş adına yapılan Süleyman Tıraş İlkokulu'nun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eğitime destek vererek hayrın en güzelini ilçemize kazandıran hayırsever hemşerilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, yapılan yurt ve okulların en kısa zamanda ilçemizde eğitim hayatına başlamasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ