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Develi'de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci

33 dakika önce

Ayşegül Paksoy Doğan Develi'de 100 çocuğa bayram sevinci yaşattı.

Develi'de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci, System.String[]
Ayşegül Paksoy Doğan Develi'de 100 çocuğa bayram sevinci yaşattı.

AK Parti Develi İlçe Teşkilatı Sosyal ve Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Ayşegül Paksoy Doğan, Ramazan Bayramının yaklaşması münasebetiyle bayramda çocukları sevindirmek için bir çalışma başlattı. İlçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Develi Belediyesi'nden de destek alan Ayşegül Paksoy Doğan yaklaşık 100 çocuğa Bayram sevincini yaşattı.

Ayşegül Paksoy Doğan açıklamasında: "Bayram en çok çocuklar için vardır. Çünkü en çok çocuklar sever bayramı. Bir çocuk için bayramın çok derin anlamları vardır. Mesela harçlık demektir bayram. Hediyelerle donanmak, cepleri şekerleri doldurmak demektir. ve tabi ki yeni alınan elbiseleri ile ayakkabıları ile bayramlık demektir bayram.

Biz de yetim öksüz çocuklarımıza bayram olmak istedik. Alacağımız küçük bir bayramlıkla bayram sevinci olalım. O küçücük yüreklerini bayramla ısıtalım dedik. Bu mutluluğa vesile olmamı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar Beyefendiye ve değerli eşi Habibe Cabbar Hanimefendiye, Ak Parti Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, Ak Parti Meclis Üyelerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Rabbim nice hayır işlerinde birleştirsin bizleri." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
AK Parti, Develi, Güncel
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