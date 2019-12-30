Develi'deki engellilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi'deki engellilere yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Develi'deki engellilere yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupa Kayserililer Birliği tarafından başlatılan kampanya sonrası toplanan yardımlarla alınan akülü arabalar Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat tarafından engellilere hediye edildi.

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Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Avrupa Kayserililer Birliği tarafından başlatılan kampanya sonrası toplanan yardımlarla alınan akülü arabalar Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat tarafından engellilere hediye edildi.


Yılın son günlerinde engelliler için çok güzel bir yılbaşı hediyesi olduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Gurbetçi hemşerilerimizin bu güzel hayırlarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizle buluşturduğu için Muzaffer Polat ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hediyelerle engelli kardeşlerimizin hayatı daha da kolaylaşmış olacak. Sürekli hale getirdikleri bu yardım kampanyalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat da engellilerin hayatını kolaylaştıracak böyle bir yardım projesinin hayata geçirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizle burada yaşayan hemşerilerimizin yaralarını sarmak için hayır programları düzenliyoruz. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen ve engelli kardeşlerimizle bizleri buluşturan Cabbar Başkanıma da çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Engellilere akülü arabaları hediye edildikten sonra Başkan Mehmet Cabbar Develi'ye yaptığı desteklerden dolayı Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat'a teşekkür plaketi ve Türk Bayrağı hediye etti. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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