Develi'deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
2 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
'nin Develi
ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Reşadiye
Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Yapılan ihbarla kısa sürede olay yerine giden İtfaiye
Develi Bölge Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik mücadelesi sonrasında tarladaki alevler söndürüldü.
Tarladaki ekinlerin yarısının yandığı belirlenirken, yetkililer yangınla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
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