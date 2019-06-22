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Develi'den 10 otobüs seçim için İstanbul'a gitti

49 dakika önce

23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için Kayseri'nin Develi ilçesinden yaklaşık 500 kişi AK Parti Teşkilatı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gittiAK Parti Teşkilatı 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir...

Develi'den 10 otobüs seçim için İstanbul'a gitti, System.String[]
23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için Kayseri'nin Develi ilçesinden yaklaşık 500 kişi AK Parti Teşkilatı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti

AK Parti Teşkilatı 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Develi'de geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmeni taşımak için 10 otobüs tahsis etti. Oy kullanmak isteyen yaklaşık 500 kişi düzenlenen törenin ardından İstanbul'a hareket etti. - KAYSERİ
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, İstanbul, Güncel
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