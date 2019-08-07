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Develi Eğitimde Zirve Yaptı

1 saat önce

Açıklanan Üniversite Öğrenci Yerleştirme sonuçlarına göre 11 öğrenci tıp, 5 öğrenci diş hekimliği, 10 öğrenci çeşitli mühendislik kazanarak Develi eğitimde Develi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Develi Eğitimde Zirve Yaptı, System.String[]
Açıklanan Üniversite Öğrenci Yerleştirme sonuçlarına göre 11 öğrenci tıp, 5 öğrenci diş hekimliği, 10 öğrenci çeşitli mühendislik kazanarak Develi eğitimde Develi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Develi Kaymakamı Murat Duru açıklamasında"Açıklanan üniversitelere öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre Develi'mizden 11 çocuğumuz tıp fakültelerini, 5 çocuğumuz diş hekimliği fakültelerini, 10 çocuğumuz çeşitli mühendislik fakültelerini ve 10 çocuğumuz ise diğer fakülteleri kazanmışlardır. Sayısal olarak Develi'mizde böyle başarı ilk defa gerçekleşmiştir. Bu başarıda emeği geçen Develi Milli Eğitim camiamızın bütün fertlerine, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Duru, "20 yıllık meslek hayatımızda eğitimi hep birinci önceliğimize aldık. Elimiz hep okulların üzerinde oldu. Öğretmen, veli ve öğrenci bütünleşmesinin etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret ettik. Develi'mizde de şuana kadarki görev sürecimizde Develi Belediyemizle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle, okul müdürlerimizle, baş tacı dediğimiz öğretmenlerimizle, velilerimizle ve diğer paydaşlarımızla beraber ekip çalışması ile yavrularımızın başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yavrularımızın ahlaklı, inançlı ve her yönüyle donanımlı yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
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