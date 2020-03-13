Develi Fen İşlerinden bahar seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Fen İşlerinden bahar seferberliği - Son Dakika

Develi Fen İşlerinden bahar seferberliği

6 saat önce

Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşlerine bağlı ekipler Develi genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Develi Fen İşlerinden bahar seferberliği, System.String[]

Havaların ısınmasıyla birlikte Fen İşlerine bağlı ekipler Develi genelindeki çalışmalarına hız verdi.


İlçe genelinde gerekli olan yerlerde asfalt yaması ve parke tamiri çalışmalarını sürdüren ekipler ayrıca, yaya geçitlerinin ve badalların boyanması, genişletilmesi gerekli olan yolların ekipmanlarla alt yapısının hazırlanması ve bozulmuş yolların asfaltlama öncesi zemin çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Oluşan sıkıntılara anında müdahale edebilmek ve hemşerilerimizin mağduriyetlerini en hızlı şekilde giderebilmek adına ekiplerimizi seferber ettik" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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