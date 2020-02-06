Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi - Son Dakika

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi

6 saat önce

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi, System.String[]

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.


Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan "Gazi mahallemiz için kararlar alacağımız toplantıya katılan üyelerimize arabaşı ikramında bulunduk. Yapılan ikramların ardından Gazi Mahallemiz için yeni kararlar aldık. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasın diliyor toplantımıza katılan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Orhan Gazi, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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