Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi - Son Dakika

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Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi
6 saat önce
Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.
Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan "Gazi mahallemiz için kararlar alacağımız toplantıya katılan üyelerimize arabaşı ikramında bulunduk. Yapılan ikramların ardından Gazi Mahallemiz için yeni kararlar aldık. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasın diliyor toplantımıza katılan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ
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