Son Dakika Haberleri: Develi Gazi ve Sarıca Mahallelerinde Yol Çalışması

Develi Gazi ve Sarıca Mahallelerinde Yol Çalışması

1 saat önce

Develi'de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.

Develi Gazi ve Sarıca Mahallelerinde Yol Çalışması, System.String[]
Develi'de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.

Gazi Mahallesinde devam etmekte olan doğalgaz çalışmalarından dolayı zarar gören cadde ve yollarda kumlama-ve sıkıştırma yaparak oluşan aksaklıkların önüne geçen ekiplerin yanı sıra bir diğer ekip de Sarıca Mahallesinde kış yağışlarından oluşan çamurlanma sebebiyle mahalle aralarında kumlamam ve sıkıştırma yapan ekipler daha sonra tesviyesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Develi, Güncel
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