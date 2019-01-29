Develi Gazi ve Sarıca Mahallelerinde Yol Çalışması

Develi'de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.

Develi'de Gazi ve Sarıca Mahallelerinde yol çalışmaları devam ediyor.



Gazi Mahallesinde devam etmekte olan doğalgaz çalışmalarından dolayı zarar gören cadde ve yollarda kumlama-ve sıkıştırma yaparak oluşan aksaklıkların önüne geçen ekiplerin yanı sıra bir diğer ekip de Sarıca Mahallesinde kış yağışlarından oluşan çamurlanma sebebiyle mahalle aralarında kumlamam ve sıkıştırma yapan ekipler daha sonra tesviyesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler benzer çalışmaların aciliyet durumlarına göre diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

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