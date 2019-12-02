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Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı
6 saat önce
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.
Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine iki buçuk ay önce atanan Sakif Öztürk, Develi Kaymakamı Murat Durı'yu makamında ziyaret etti.
Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ancak sağlık ve ailevi sebeplerle bugün sabah bizi ziyaretle görevine başlayan 3. sınıf Emniyet Müdürü Sakif Öztürk'e Develimizdeki görev sürecinde mevlamızdan başarı ve muvaffakıyetler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ
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