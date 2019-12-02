Son Dakika Haberleri: Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı
Son Dakika Güncel Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı - Son Dakika

Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı

6 saat önce

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.

Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı, System.String[]

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.


Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine iki buçuk ay önce atanan Sakif Öztürk, Develi Kaymakamı Murat Durı'yu makamında ziyaret etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ancak sağlık ve ailevi sebeplerle bugün sabah bizi ziyaretle görevine başlayan 3. sınıf Emniyet Müdürü Sakif Öztürk'e Develimizdeki görev sürecinde mevlamızdan başarı ve muvaffakıyetler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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