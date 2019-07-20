Son Dakika Haberleri: Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üniversite Tercihleri İçin Tercih Danışma Merkezleri Oluşturdu
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Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üniversite Tercihleri İçin Tercih Danışma Merkezleri Oluşturdu

17 dakika önce

2019 YKS Üniversite sınavına giren adayların sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklandı.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üniversite Tercihleri İçin Tercih Danışma Merkezleri Oluşturdu, System.String[]
2019 YKS Üniversite sınavına giren adayların sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklandı. 23-29 temmuz tarihleri arasında tercih yapacak öğrenciler Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliğinde tercih danışmanlığı komisyonları oluşturdu.

Bu komisyonlarda Rehberlik Öğretmenleri ve Psikolojik Danışmanlar tarafından adaylara tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip lisesi ve Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinde görev alacak uzmanlar 23-29 temmuz tarihlerinde adaylara hizmet verecek. Uzmanlar, Üniversite tercihlerinde çok fazla seçenek ve koşul olduğunu, adayların bu seçenekler arasında hata yapmadan tercih yapabilmesi için mutlaka destek almaları gerektiğini belirtiyor. - KAYSERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
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