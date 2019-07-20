Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üniversite Tercihleri İçin Tercih Danışma Merkezleri Oluşturdu
17 dakika önce
2019 YKS Üniversite sınavına giren adayların sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:04 Kaynak: İHA
2019 YKS Üniversite sınavına giren adayların sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklandı. 23-29 temmuz tarihleri arasında tercih yapacak öğrenciler Develi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliğinde tercih danışmanlığı komisyonları oluşturdu.
Bu komisyonlarda Rehberlik Öğretmenleri ve Psikolojik Danışmanlar tarafından adaylara tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip lisesi ve Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinde görev alacak uzmanlar 23-29 temmuz tarihlerinde adaylara hizmet verecek. Uzmanlar, Üniversite tercihlerinde çok fazla seçenek ve koşul olduğunu, adayların bu seçenekler arasında hata yapmadan tercih yapabilmesi için mutlaka destek almaları gerektiğini belirtiyor. - KAYSERİ
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