Son Dakika Haberleri: Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak"Mesleki ve Teknik Eğitim Önceliğimizdir"
Son Dakika Güncel Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'Mesleki ve Teknik Eğitim Önceliğimizdir' - Son Dakika

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak"Mesleki ve Teknik Eğitim Önceliğimizdir"

6 saat önce

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk M.T.A.L'ni ziyaret etti.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk M.T.A.L'ni ziyaret etti.


Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Muammer Kocatürk M.T.A.L'ni ziyaretinde öğrencilerle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak koordinatör öğretmenlerle ve yöneticilerle birlikte staj yapılan iş yerlerini ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Mesleki ve Teknik eğitim önceliğimizdir. Muammer Kocatürk M.T.A.L.sabah töreninde öğrencilerimizle buluşup, koordinatör öğretmen ve yöneticilerimiz ile staj yapılan işyerlerimizi ziyaret ettik. Bizlere kapılarını açan esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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