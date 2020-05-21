Develi ilçe protokolü ve öğretmenlerden kan bağış kampanyasında destek - Son Dakika

Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu 'İyilik Senin Kanında Var' kan bağış kampanyası ile Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve DİMDER işbirliğinde yürütülen kampanyaya ilçe protokolü de Develi Cumhuriyet meydanında Kızılay kan bağış aracını ziyaret ederek tam destek verdi.



Kan bağışına İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.



Kan bağışında bulunmanın hem sağlık açısından hem de kana ihtiyaç duyan binlerce insan olduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Kan Bağış kampanyamızın adı İyilik Senin Kanında Var iyiliğin olduğu her yerde bizlerde sürekli olacağız ve destek vereceğiz. Kan bağış kampanyasında yürütülen İyilik hareketinin bir hilal gibi tüm dünyayı sarmasını ümit ederim. Şu anda Kovid - 19 salgını hastaları ve diğer hastaların hastanelerde kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Tüm ülkemizde olduğu gibi Develimizde de bu güzel hizmetin altına imza atan Türk Kızılay'ının değerli yöneticileri başta olmak üzere Kızılay gönüllülerine, kan bağışı kampanyalarına destek veren kamu, kurum ve meslek örgütü idarecilerine ve kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olan duyarlı tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi kan bağışında bulunanlar için bağış sonrasında çay ve tatlı ikramında bulundu. Kızılay kan bağış toplama aracı yarın iftardan sonra Develi Cumhuriyet Meydanında hizmet vermeye devam edecek. - KAYSERİ