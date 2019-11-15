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Develi ilçe protokolünden Gömedi mahallesine ziyaret
6 saat önce
Develi protokolünün kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
Develi protokolünün kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.
Develi Kaymakamı Murat Duru öncülüğünde, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Müftüsü Zekeriya Koçak Gömedi mahallesine ziyarette bulundu. Cuma Namazını Gömedi mahalle camiinde kılan protokol, namaz sonrası mahalle sakinleriyle hasbihal ederek, isteklerini dinledi. - KAYSERİ
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