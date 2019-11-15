Son Dakika Haberleri: Develi ilçe protokolünden Gömedi mahallesine ziyaret
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Develi ilçe protokolünden Gömedi mahallesine ziyaret

6 saat önce

Develi protokolünün kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.

Develi ilçe protokolünden Gömedi mahallesine ziyaret, System.String[]

Develi protokolünün kırsal mahallelerde gelenek haline getirdiği Cuma buluşmaları devam ediyor.


Develi Kaymakamı Murat Duru öncülüğünde, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Müftüsü Zekeriya Koçak Gömedi mahallesine ziyarette bulundu. Cuma Namazını Gömedi mahalle camiinde kılan protokol, namaz sonrası mahalle sakinleriyle hasbihal ederek, isteklerini dinledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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