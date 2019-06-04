Develi İlçe Protokolünden Trafik Kontrolü
1 saat önce
Ramazan Bayramının yoğunluğundan dolayı trafik kurallarna dikkat çekmek için trafik kontrol noktasında sürücüleri uyaran Develi İlçe Protokolü, sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederek boyunluk hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramının yoğunluğundan dolayı trafik kurallarna dikkat çekmek için trafik kontrol noktasında sürücüleri uyaran Develi
İlçe Protokolü, sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederek boyunluk hediye etti.
Bayramların mutluluk ve sevinç günleri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
"Bu mübarek günleri kazalarla üzüntüye boğmamak için sürücülerimizi uyararak hediyeler de bulunduk. Telafisi olmayan durumların başımıza gelmemesi için trafik kurallarına harfiyen uymaya gayret gösterelim. Geç kaldı desinler ama geçmiş olsun demesinler" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
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