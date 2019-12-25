Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, 'İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem... - Son Dakika

Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem...

6 saat önce

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.

Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu,

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.


Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu "Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sağlıkla ilgili konularda eğitimler vermeye önem gösteriyoruz. Güzel ilçemiz Develimizin meydanında, aile sağlığı merkezlerimizde sık sık stantlar kurarak özellikle Milli Eğitim ve Müftülükle iş birliği içerisinde öğrenciler ve vatandaşlarımıza eğitici ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunuyoruz" dedi.


Dr. Anteplioğlu, "Günümüzde sosyal medyanın önemine binaen İlçe Sağlık Müdürü olarak bende yerel gazete ve internet sayfalarında köşe yazıları yazarak bu eğitimlere destek olmaya çalışıyorum. Ayrıca proje sahipliği bizde olmak üzere İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konulu projemizi yürürlüğe koyduk. Projemizde Gençlik Spor Müdürlüğümüzden aktif sportif destek alan vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verirken bir yandan da diyetisyenimiz tarafından sağlık taramaları yaptırılarak sağlıklı zayıflama konusunda destek olmaya çalışmaktayız."diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evi yanınca gözyaşlarına boğulan babanın imdadına hayırseverler yetişti
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]