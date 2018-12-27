Develi İlçesi Beyaza Büründü
1 saat önce
Develi ilçesi iki gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında beyaza büründü.
Develi
ilçesi iki gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında beyaza büründü.
Develi'de iki gündür yağan kar etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Develi Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamayla taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi. Develi Belediyesi
karla mücadele ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
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