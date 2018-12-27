Son Dakika Haberleri: Develi İlçesi Beyaza Büründü

Develi İlçesi Beyaza Büründü

1 saat önce

Develi ilçesi iki gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Develi İlçesi Beyaza Büründü, System.String[]
Develi ilçesi iki gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Develi'de iki gündür yağan kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Develi Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamayla taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi. Develi Belediyesi karla mücadele ekipleri sabah saatlerinden itibaren kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Kar, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller 15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:32:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi İlçesi Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]