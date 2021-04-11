Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Develi ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
11.04.2021 21:14
Kayseri'nin Develi ilçesinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.
Kayseri'nin Develi ilçesinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildi.
Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Meteoroloji'den aldığımız son hava durumu verilerin değerlendirilmesi sonucu 12.04.2021 tarihli Pazartesi günü ilçemiz genelinde yüz yüze eğitim veren bütün okullarımızda bir gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ancak bir günlük tatil gününde uzaktan eğitime yapılacaktır. Öğrenci ve velilerimize duyurulur" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ
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