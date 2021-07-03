Develi Kamyoncular Kooperatif Başkanı Demirci oldu - Son Dakika

Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulunda yapılan seçimde oy çokluğu ile Mehmet Demirci yeniden başkan seçildi.

Mehmet Demirci ve Emin Öztürk olmak üzere iki adayla girilen seçimde Mehmet Demirci 56 oy alırken Emin Öztürk 34 oy aldı. Bu sonuç ile 1 yılda 2. kez başkan seçilen Mehmet Demirci; "Bizim ayrımız gayrımız yok, biz Develi Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak biriz. Bir seçime girdik Allah razı olsun 1 yılda bana 2. kez bu görevi verdiler. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ