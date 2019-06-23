Son Dakika Haberleri: Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı
Son Dakika Güncel Haber

Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı

25 dakika önce

Develi Kaymakamı Murat Duru, ata binmenin keyfini, doğa harikası Sindelhöyük'te Sultan Sazlığı'nda yaşadı.

Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı, System.String[]
Develi Kaymakamı Murat Duru, ata binmenin keyfini, doğa harikası Sindelhöyük'te Sultan Sazlığı'nda yaşadı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, hafta sonları fırsat buldukça dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne geldiğini belirterek, "Doğa ile iç içe olmak ve burada ata binmek çok güzel bir duygu. Tarihten beri atalarımız, tabiattaki en yakın dost olarak atı seçmiş ve hayatlarında da ata büyük önem vermişler. Biz de mümkün mertebe, Develi ilçemizin Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cennetine gelerek burada ata binmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sindelhöyük'ün büyük bir ova olduğunun altını çizen Kaymakam Duru, "Burada Zuhal kardeşim bize geldiğimizde ata binmeyi öğretti. Vakit buldukça bu doğa harikası ovada ata binmenin keyfini yaşıyoruz. Tüm Kayserili vatandaşları ve Türkiye genelindeki doğaseverleri bu tabiat harikası sazlığımıza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
dost, sindelhöyük, murat duru, develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:57:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]