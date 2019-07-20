Son Dakika Haberleri: Develi Kaymakamı Duru Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
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Develi Kaymakamı Duru Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

1 saat önce

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet millet kaynaşması kapsamında köy ve mahallelerdeki vatandaşları ziyaret ederek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Develi Kaymakamı Duru Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor, System.String[]
Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet millet kaynaşması kapsamında köy ve mahallelerdeki vatandaşları ziyaret ederek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Develi Kaymakamı Murat Duru Sindelhöyük Sultan Sazlığında hayvancılık yapan vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Duru Sultan Sazlığında hayvancılık yapan Adem Çobanoğlu ve Meryem Paksoy'la sohbet etti çalışmaları hakkında bilgi aldı, sıkıntılarını dinledi. Sultan Sazlığında hayvancılık yapan Meryem Paksoy ve Adem Çobanoğlu; Develi Kaymakamı Murat Duru'ya bu nazik süpriz ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Sindelhöyük, Murat Duru, Meryem, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
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