Develi kendi hafızlarını yetiştiriyor - Son Dakika

Müftü Numan Cebeci İmam Hatip Ortaokulun da 15 kişilik sınıflarla ilmi ve dini eğitimi özel okul kalitesinde Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü projede ilk meyveler alınmaya başlandı.



Öğrenciler 4. sınıfın sonunda yapılan sınavla 30 kız öğrenci 30 erkek öğrenci olmak üzere 60 kişi seçiliyor. Bu seçilen öğrenciler 2 aylık dini eğitime alınıyor. Eğitim sonunda tekrar mülakat yapılıyor ve kazanan 15 erkek 15 kız olmak kaydıyla toplam 30 öğrenci alınıyor. Diyanetin ve Milli Eğitimin seçtiği hocalara öğrenciler teslim ediliyor.



Okul Aile Birliği Başkanı Sezgin Sungur "Buradan bu hizmeti buraya kazandıran başta hemşerimiz, Milli Eğitim Din İşleri Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve ekibine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe müftümüz Zekeriya Koçak, Değerli okul müdürümüz ve hocalarımıza, evlatlarımıza kendi çocukları gibi bakan çalışanlarımıza, özelikle gecesini gündüzüne katan mesai gözetmeden bu proje için canla başla çalışan öğrencilerle ağlayan onlarla gülen saygıdeğer hocamız Mahmut Çiftçi'ye teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - KAYSERİ