Son Dakika › Spor › Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika Spor
Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
6 saat önce
Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.
Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda 30 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada 1. Aygün Ayaz, 2. Ahmet Yalçın, 3. Develi Kaymakamı Murat Duru ve 4. Mevlana Baysungur oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Develi Kaymakamı Murat Duru tarafından verildi. - KAYSERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak