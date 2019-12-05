Son Dakika Haberleri: Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
Son Dakika Spor Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika Spor

Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

6 saat önce

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.

Develi Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı, System.String[]

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.


Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda 30 sporcunun katılımı ile yapılan turnuvada 1. Aygün Ayaz, 2. Ahmet Yalçın, 3. Develi Kaymakamı Murat Duru ve 4. Mevlana Baysungur oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Develi Kaymakamı Murat Duru tarafından verildi. - KAYSERİ

Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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