Develi Milli Eğitim Müdürü Telekonferans ile toplantı yaptı - Son Dakika

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Develi Milli Eğitim Müdürü Telekonferans ile toplantı yaptı
6 saat önce
Develi'de Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak okul ve kurum müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı.
Develi'de Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak okul ve kurum müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı.
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak önderliğinde gerçekleşen telekonferans toplantısına okul ve kurum müdürleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Develimizin Eğitim Küfesini omuzlarında taşıyan Saygı değer okul ve kurum müdürlerimizle telekonferans sistemi ile toplantımızı gerçekleştirdik.Eğitim camiası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız.Allah hayırlara vesile eylesin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:06 Kaynak: İHA
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