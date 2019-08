Develi muhtarından MASKİ'ye teşekkür ziyareti

Muhtar Özsavran, mahalleye kazandırılan içme suyu arıtma tesisi için teşekkür ederek, mahalle sakinlerinin selamlarını iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsavran'ı makamında konuk etti. Muhtar Özsavran, mahallelerine inşa edilen içme suyu deposu ve arıtma tesisi dolayısıyla teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin selamlarını da ileten Özsavran, artık daha sağlıklı ve güvenli su tüketecekleri için memnun olduklarını söyledi. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, yapılan her bir hizmette vatandaşların faydasını gözettiklerinin altını çizerek, "Vatandaşlarımız gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında memnuniyet duydukça, bizlerin çalışma şevki de bir kat daha artıyor. Her ne kadar görevimizi yapıyor olsak da, her zaman özverili ve mümkün olanın en iyisini ortaya koyma çabasındayız. Göstermiş oldukları nezaketten ötürü muhtarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın refah ve memnuniyeti için il genelinde ekiplerimizin yoğun mesaileri sürecektir" dedi.