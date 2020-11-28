Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti - Son Dakika

Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti

28.11.2020 09:41
Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti, System.String[]

Develi'de bir çok ihtiyaç sahibi insana sahip çıkan yardımseverliği ile bilinen, her Ramazan'da ekmek dağıtımı yapan 'gariban babası' Kazım Yıldız vefat etti.

Develi'de bir çok ihtiyaç sahibi insana sahip çıkan yardımseverliği ile bilinen, her Ramazan'da ekmek dağıtımı yapan 'gariban babası' Kazım Yıldız vefat etti.

Kazım Yıldız'ın vefat etmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Yıldız'ın vefat etmeden günler önce sosyal medya üzerinden yayınladığı yazı ise gören vatandaşları duygulandırdı. Yıldız paylaşımında;

"Sana zor gelecek lakin bilmelisin ki insanın yaşayışı inancının delilidir.

Şan, şöhret, makam sadece teslim almış bir haramidir.

Sen kendini Rabbine teslim et.

Teslim alan o olsun seni.

Seven ol sevgide cimrilik etme..!

Az yada çok kavgasına girme..!

Yüreğinden vermek kolay değildir kimseye ki insanlar ekmeğini bölüşmez bir yoksulla.

Sen tabiata bak gör ne hünerleri var şu toprak dediklerinin, korkupta girmeye çekindiklerinin.

O toprak varya senin gönlün.

Sen büyüttün bu bahçeyi, sen suladın gözyaşlarınla dahi dağıttın.

Gönül denen yurdu tanı, oraya kur dergahını..!

Ve oradadır asıl taht ve sahibi.

Asıl, ve gerçek orada gizlenmiştir.

Aradığın yine sensin kendi içinde ki bendesin.

Dünyanın sağlamlığına biz örümcek ağı deriz.

Asıl hakikat gönlün levhasındadır.

O levhada sadece Allah yazar bilesin." ifadelerine yer vermişti. - KAYSERİ

Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti

Kazım Yıldız, Ramazan, Gariban, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 09:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Develi'nin 'Gariban babası' vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei