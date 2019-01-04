Son Dakika Haberleri: Develi'nin Gülü Sinan'dan Başkan Cabbar'a Doğum Günü Hediyesi

Develi'nin Gülü Sinan'dan Başkan Cabbar'a Doğum Günü Hediyesi

1 saat önce

Develililerin çok sevdiği Sinan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek doğum günü hediyesi verdi.

Develi'nin Gülü Sinan'dan Başkan Cabbar'a Doğum Günü Hediyesi, System.String[]
Develililerin çok sevdiği Sinan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek doğum günü hediyesi verdi.

Başkan Cabbar'ın 1 Ocak olan doğum gününü unutmayan Sinan aldığı kravatı Başkan Cabbar'a hediye ederek yeni yaşını kutladı ve sağlıklı uzun ömür dileğinde bulundu. Sinan'ın bu inceliği ve jesti karşısında hem çok duygulanıp hem de çok sevinen Başkan Cabbar "Develimizin güllerinden olan Sinan'ımız beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Zahmet edip hediye almayı da unutmayan Sinan'a canı gönülden teşekkür ediyor, ailesi ve tüm sevdikleriyle hayırlı bir sene ve ömür diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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