Develi Ülkü Ocakları 2 Yılda 125 Bin Fidan Dikti

Develi'de Ülkü Ocakları tarafından 2 yılda 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Develi Ülkü Ocakları 2 yılda Develi'nin belirli bölgelerine 125 bin fidan dikti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, "Develi Ülkü Ocakları olarak 2 yılda Develi'mizin belirli bölgelerine 125 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle sonuncusunu gerçekleştirdik emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ