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Develi Ülkü Ocakları 2 Yılda 125 Bin Fidan Dikti
6 saat önce
Develi'de Ülkü Ocakları tarafından 2 yılda 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
Develi'de Ülkü Ocakları tarafından 2 yılda 125 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Develi Ülkü Ocakları 2 yılda Develi'nin belirli bölgelerine 125 bin fidan dikti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, "Develi Ülkü Ocakları olarak 2 yılda Develi'mizin belirli bölgelerine 125 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle sonuncusunu gerçekleştirdik emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ
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