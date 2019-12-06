Son Dakika Haberleri: Develi Ülkü Ocakları Şehitler İçin Çorba İkramında Bulundu
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Develi Ülkü Ocakları Şehitler İçin Çorba İkramında Bulundu

6 saat önce

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve yönetim kurulu üyeleri Develi Devlet hastanesi önünde ülkücü şehitler için çorba ikramında bulundu.

Develi Ülkü Ocakları Şehitler İçin Çorba İkramında Bulundu, System.String[]

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve yönetim kurulu üyeleri Develi Devlet hastanesi önünde ülkücü şehitler için çorba ikramında bulundu.


Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu "Hastanemizin önünde Ülkücü şehitlerimizin hayrına için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramımızı gelenekselleştirmek istiyoruz. İnşallah her hafta çorba ikramımız olacak" dedi. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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