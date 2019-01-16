Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli
13 dakika önce
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Kayseri'de etkili olan ve ulaşımın aksamasına neden olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar