Son Dakika Haberleri: Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli

Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli

13 dakika önce

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de etkili olan ve ulaşımın aksamasına neden olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Kayseri, Bünyan, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu

Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:52:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]