Develi ve Bünyan'da Eğitime Kar Engeli

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.



Kayseri'de etkili olan ve ulaşımın aksamasına neden olan yoğun kar yağışı nedeniyle Develi ve Bünyan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

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