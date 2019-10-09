Son Dakika Haberleri: Develi ve Yöresi Dernek Başkanı Cebeci'den Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Develi ve Yöresi Dernek Başkanı Cebeci'den Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

Develi ve Yöresi Dernek Başkanı Cebeci'den Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

2 dakika önce

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci ve Başkan Yardımcısı Hatice Ayden Kayserispor'un yeni Başkanı Hamdi Elcuman ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Develi ve Yöresi Dernek Başkanı Cebeci'den Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci ve Başkan Yardımcısı Hatice Ayden Kayserispor'un yeni Başkanı Hamdi Elcuman ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.


Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Dernek Başkanı Orhan Cebeci dernek faaliyetleri hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdi.


Dernek Başkanı Orhan Cebeci"Kayserispor'umuzun yeni Başkanı Hamdi Elcuman ve Başkan Yardımcım Hatice Ayden ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettik,dernek faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yaptık ilgi ve alakasından dolayı Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."dedi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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