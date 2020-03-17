Develi'ye Mart ayında kar sürprizi - Son Dakika

Develi'ye Mart ayında kar sürprizi
6 saat önce
Develi'de etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
Develi'de etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Develi'de de etkili oldu. İlçe beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Bazı vatandaşlar, karın tadını çıkardı. - KAYSERİ
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Son Dakika: 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi