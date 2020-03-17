Develi'ye Mart ayında kar sürprizi - Son Dakika

Develi'de etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.



Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Develi'de de etkili oldu. İlçe beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Bazı vatandaşlar, karın tadını çıkardı. - KAYSERİ